Η κεντρική Ιαπωνία επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες Δευτέρα στις 16:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία, μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,6 ρίχτερ.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς είχαν ισχύ ανώτερη των 3 βαθμών, με τον ισχυρότερο να φθάνει τα 6,2 ρίχτερ και πάνω από δέκα να φθάνουν τα 5,5 ρίχτερ. Έξι νέες ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές σήμερα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο μέχρι στιγμής προσωρινός απολογισμός των ιαπωνικών αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Παρακολουθήστε τα εναέρια πλάνα από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Wajima της Ιαπωνίας μετά τον σεισμό των 7,6 ρίχτερ, η οποία δεν έχει σβήσει εδώ και 13 ώρες.

Aerial footage from NHK this morning shows that after about 12 hours the fires in Wajima have not yet been fully stopped: pic.twitter.com/wt4wpAgVpw https://t.co/2Or7ni95DU

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024