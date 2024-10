Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Moderna επικρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές αφού πρόσφερε σε παιδιά μετρητά για να δοκιμάσουν το εμβόλιο Covid.

Η φαρμακευτική εταιρεία διατάχθηκε να πληρώσει 14.000 λίρες αφού προέκυψε ότι ένας εκπρόσωπος έστειλε ένα μήνυμα WhatsApp που πρόσφερε 1.500 λίρες σε παιδιά για να συμμετάσχουν σε δοκιμές αναμνηστικών εμβολιασμών για τον Covid.

Η Αρχή Πρακτικής του Κώδικα Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου (PMCPA) έκρινε ότι η προσφορά ισοδυναμούσε με «ακατάλληλο οικονομικό κίνητρο» και διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε προκαλέσει «δυσφήμιση στη φαρμακευτική βιομηχανία».

Η προσφορά έγινε από παιδίατρο του NHS, προσκαλώντας άτομα ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών να εγγραφούν στη δοκιμή NextCove, η οποία εξέταζε την αποτελεσματικότητα του ενισχυτικού εμβολίου της Moderna.

Το κίνητρο δόθηκε παρόλο που μια επιτροπή δεοντολογίας της έρευνας είχε προειδοποιήσει για το «μεγάλο χρηματικό ποσό» που πρόσφερε η Moderna στους συμμετέχοντες, και εξέφρασε την ανησυχία ότι ήταν «πολύ υψηλότερο από ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εύλογη αποζημίωση».

Η Moderna τροποποίησε αργότερα την προσφορά σε μόλις 185 λίρες, αλλά παρά την αλλαγή, τουλάχιστον ένα δοκιμαστικό κέντρο συνέχισε να προσφέρει το αρχικό ποσό. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (Κλινικές Δοκιμές) απαγορεύεται να παρέχονται κίνητρα ή οικονομικά κίνητρα σε παιδιά ή στους γονείς τους.

Σε δήλωσή της, η PMCPA αποφάνθηκε: «Η επιτροπή σημείωσε ότι το οικονομικό κίνητρο που προσφέρθηκε στο μη εγκεκριμένο μήνυμα WhatsApp δεν καταβλήθηκε ποτέ, αλλά θεώρησε ότι μπορεί να ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μέρος.

«Η επιτροπή έκρινε ότι οι μοναδικές συνθήκες της πανδημίας Covid-19 και οι ιδιαίτερες συνθήκες αυτής της δοκιμής, που αφορούσε τη στρατολόγηση παιδιών, σήμαινε ότι η Moderna θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα προσεκτική.

«Συνολικά, η επιτροπή θεώρησε ότι αυτό έφερε δυσφήμιση και μείωσε την εμπιστοσύνη στη φαρμακευτική βιομηχανία».

Η Moderna πρέπει να παράσχει γραπτή δέσμευση ότι η πρακτική θα «παύσει αμέσως» και θα πληρώσει τα διοικητικά έξοδα. Ωστόσο, οι επικριτές είπαν ότι η κύρωση ήταν πολύ μικρή για να είναι αποτελεσματική.

«Το σύστημα δεν προστατεύει τους ασθενείς από παραπλανητικές διαφημίσεις σχετικά με φάρμακα»

Η βουλευτής Esther McVey, πρώην μέλος της APPG για τη ζημιά από το εμβόλιο Covid-19, είπε: «Μια χρέωση 14.000 λιρών σε μια εταιρεία που είχε συνολικά έσοδα 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, δύσκολα θα την κάνει να σκεφτεί δύο φορές πριν παραβιάσει ξανά τους κανόνες.

«Όχι μόνο οι χρεώσεις είναι πολύ μικρές, αλλά όταν έρχονται, έρχονται πολύ αργά. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στον χειρισμό αυτού του είδους των καταγγελιών, με μια πρόσφατη υπόθεση κατά της Moderna η PMCPA να παίρνει 18 μήνες για να εξεταστεί.

«Το σύστημα είναι ξεκάθαρα κατεστραμμένο και δεν προστατεύει τους ασθενείς από παραπλανητικές πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με φάρμακα. Η εμπιστοσύνη του κοινού στις αρχές υγειονομικής περίθαλψης θα συνεχίσει να βλάπτεται εάν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα».

Η εταιρεία διαπιστώθηκε επίσης ότι παραβιάζει τον κώδικα για τον τρόπο με τον οποίο είχε προωθήσει το εμβόλιο Spikevax Covid στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων τον Απρίλιο του 2022.

Αν και η συνεδρία υποτίθεται ότι ήταν μια στρογγυλοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες mRNA βοήθησαν κατά τη διάρκεια πανδημιών, η PMCPA διαπίστωσε ότι είχε χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του δικού της εμβολίου.

«Κατά την άποψη του πάνελ, η παρουσίαση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί τίποτα άλλο από την προώθηση του Spikevax», ανέφερε η PMCPA.

Η παρουσίαση περιελάμβανε επίσης δεδομένα εκτός ετικέτας.

Η Molly Kingsley, από την ομάδα εκστρατείας Us For Them, είπε: «Υπήρξε μια μακρά σειρά από αυτές τις αποφάσεις εναντίον της Moderna, της Pfizer, της AstraZeneca και της GSK για παρόμοιες σοβαρές παραβάσεις, και όμως δεν υπήρξαν συνέπειες στον πραγματικό κόσμο για καμία από αυτές τις ομάδες.

«Είναι απίστευτο ότι η PMCPA, ως φορέας αυτορύθμισης του κλάδου, δεν έχει καμία εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα ή άλλες ουσιαστικές κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων της. Η αυτορύθμιση είναι ένα προνόμιο που η φαρμακοβιομηχανία εκμεταλλεύεται αλαζονικά εις βάρος όλων μας».

Από το 2019, η AstraZeneca, η Pfizer και η GSK έχουν αποδοκιμαστεί από την PMCPA για παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων τους.

Η απόφαση της PMCPA κατά της Moderna είναι άλλη μια υπενθύμιση μιας παντοδύναμης φαρμακευτικής βιομηχανίας, ικανής να παραβιάσει τους κανόνες χωρίς φόβο για ουσιαστικές ή έγκαιρες επιπτώσεις.

Νωρίτερα φέτος, ο πρώην βουλευτής Philip Davies, έστειλε email στο HRA (Αρχή Ερευνών Υγείας του NHS) ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηθικό σκεπτικό για τη συμπερίληψη υγιών παιδιών σε αυτή τη δοκιμή.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα υγιή παιδιά διατρέχουν, έναν χαμηλό κίνδυνο σοβαρής κακής υγείας από τον Covid-19, γι’ αυτό ήθελε να μάθει γιατί υγιή παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω περιλαμβάνονταν σε αυτή τη μελέτη.

Μια τέτοια ηθική προσέγγιση έχει ένα σημαντικό ιστορικό πλαίσιο. Μετά τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά ηθικά θεμέλια τέθηκαν στον Κώδικα της Νυρεμβέργης και έκτοτε στηρίζονται στην παγκόσμια αναγνωρισμένη Διακήρυξη του Ελσίνκι.

Η Διακήρυξη είναι ένα οικουμενικό δεοντολογικό πλαίσιο εντός του οποίου αναμένεται να εργαστούν οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας εάν επιθυμούν να διεξάγουν πειράματα σε ανθρώπους.

Αναφέρει ξεκάθαρα: «Ενώ ο πρωταρχικός σκοπός της ιατρικής έρευνας είναι η δημιουργία νέας γνώσης, αυτός ο στόχος δεν μπορεί ποτέ να υπερισχύει των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υποκείμενων ατόμων». Δεν συμπεριλαμβάνει παιδιά.

Η Διακήρυξη απαιτεί επίσης τα υποκείμενα να προσλαμβάνονται σε κλινική δοκιμή μόνο εάν ως άτομα έχουν εύλογη προσδοκία σημαντικού οφέλους όταν εξισορροπούνται με τους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή τους. Πιθανά οφέλη για τους ενήλικες ή την κοινωνία στο σύνολό της, που μπορεί να προκύψουν από μια δοκιμή δεν αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση, και τέτοια πιθανά γενικά οφέλη σίγουρα δεν υπερισχύουν αυτής της θεμελιώδους ηθικής αρχής.

Το HRA αποφάσισε να αντιμετωπίσει το email του Davies ως αίτημα Ελευθερίας Πληροφοριών και είπε ότι θα απαντήσει εντός του θεσμοθετημένου χρονικού πλαισίου των 20 εργάσιμων ημερών. Έγραψε λίγο πριν λήξει αυτή η προθεσμία για να πει ότι λόγω «προβλημάτων προσωπικού» θα χρειαζόταν παράταση μιας εβδομάδας στην προθεσμία.

Όταν τελικά επέστρεψε η απάντησή του, υπήρξε υπερφόρτωση τεκμηρίωσης. Για την ακρίβεια, έφτασαν 1.135 σελίδες πληροφοριών. Σε όλες αυτές τις σελίδες, δεν υπήρχε τίποτα που να αποτελούσε μια συνεκτική και ισχυρή ηθική αιτιολόγηση για τη συμπερίληψη υγιών παιδιών σε αυτή τη δοκιμή και τίποτα που να έδειχνε ότι οι παραπάνω συγκεκριμένες απαιτήσεις της Διακήρυξης του Ελσίνκι σχετικά με τα παιδιά, συζητήθηκαν, και είχαν ληφθεί υπόψη. Ανησυχητικά, αυτή η βασική και ουσιαστική προϋπόθεση δεν φαινόταν να υπάρχει.

Με πληροφορίες από The Telegraph