Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 46 drones μιας κατεύθυνσης εναντίον στόχων στην Ουκρανία κατά κύματα τη νύχτα, όπως έκανε γνωστό το πρωί της Τετάρτης, 27 Δεκεμβρίου, η ουκρανική πολεμική αεροπορία, διευκρινίζοντας ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τα 32 από αυτά.

Τα περισσότερα από τα ρωσικά UAVs τα οποία δεν καταρρίφθηκαν έπληξαν περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή, ιδίως στη Χερσώνα, καθώς και τομείς στο δυτικό τμήμα της χώρας, μακριά από τα μέτωπα, διευκρίνισε η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Από την επίθεση της Ρωσίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

«Χερσώνα, βράδυ. Περίπου 140 πολίτες περίμεναν στον σταθμό την αναχώρηση του τρένου εκκένωσης. Εκείνη τη στιγμή ο εχθρός ξεκίνησε μαζικό βομβαρδισμό στην πόλη», έγραψε στο Telegram ο υπουργός Ιγκόρ Κλιμένκο.

Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοί του και δύο άμαχοι από θραύσματα οβίδων.

The russian army hit the Kherson railway station and the evacuation train. More than 140 civilians were waiting for a train at the moment of the shelling.

That’s a deliberate attack against civilians. russia is a terrorist state.

📹: Kherson military administration pic.twitter.com/mDNxD5xLrg

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 26, 2023