Ο βασιλιάς Κάρολος, που υποβάλλεται σε θεραπείες για καρκίνο, παρέστη σήμερα (11/02) στην κυριακάτικη λειτουργία στον ναό St Mary Magdalene στο Σάντρινγκχαμ (ανατολική Αγγλία), μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, ο Κάρολος χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες. Είναι η δεύτερη δημόσια εμφάνισή του μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές της εβδομάδας.

Την Τρίτη έκανε μια σύντομη εμφάνιση, όταν αποχώρησε καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου από τη βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, το Κλάρενς Χάουζ, όπου είχε μόλις συναντηθεί με τον γιο του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος είχε έρθει από την Καλιφόρνια για να δει τον πατέρα του.

Ο Κάρολος, ο οποίος, σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκινγχαμ, ακολουθεί την αγωγή του στο σπίτι, έφυγε από το Λονδίνο για να μεταβεί στη βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

A smiling King Charles has attended church in Sandringham for the first time since his cancer diagnosis was announced.https://t.co/1RmU7DIeXw

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0C690Zm9UV

— Sky News (@SkyNews) February 11, 2024