Η ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία εγκρίθηκε από κοινοβουλευτική επιτροπή στις 26 Δεκεμβρίου, δεν θα διεξαχθεί «πιθανότατα» πριν από τις αρχές του 2024 με την επιστροφή των βουλευτών στις 15 Ιανουαρίου.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε την Τρίτη (26/12), το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά εκκρεμεί η ψηφοφορία στην ολομέλεια της τουρκικής βουλής.

Η Τουρκία είναι το τελευταίο μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας μαζί με την Ουγγαρία, που έκλεισε τον δρόμο στην ένταξη της Σουηδίας προβάλλοντας απαιτήσεις και προσχήματα, για να δικαιολογήσει τη στάση της.

Η Στοκχόλμη κατέθεσε την υποψηφιότητά της στο ΝΑΤΟ λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, ταυτόχρονα με τη Φινλανδία, η οποία έγινε δεκτή τον περασμένο Απρίλιο.

