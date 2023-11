Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως αναχαίτισε εννιά drones της Ουκρανίας καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, που κυρίευσαν τα ρωσικά στρατεύματα στην αρχή του πολέμου κι έχει γίνει επανειλημμένα στόχος βομβαρδισμών.

«Εννιά ουκρανικά drones τύπου Copter εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κοντά στην πόλη Ενεργκοντάρ», κοντά στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο του είδους σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

What will Ukraine look like after nuclear power plant explosion? Ukraine attacks UAVs near nuclear power plant, Russia warns ‘don’t play with fire’

Russia on November 2 warned that Ukraine could cause a nuclear disaster after many drones were shot down near the Zaporizhzhia plant pic.twitter.com/WvYbbEeJ7a

— Hung (@HHungduc) November 3, 2023