Η Ρωσία έγινε σήμερα στόχος ενός κύματος επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν πλήγματα μέχρι και στην περιφέρεια του Λένινγκραντ (βορειοδυτική Ρωσία), η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από την Ουκρανία, και προκάλεσαν πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε άλλες δύο περιφέρειες.

Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ρωσικού εδάφους από την αρχή της επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 25 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως στις περιφέρειες της Μόσχας (2), του Λένινγκραντ (1), καθώς και σε αυτές του Μπέλγκοροντ (11), του Κουρσκ (11) και του Μπριάνσκ (1), που και οι τρεις συνορεύουν με την Ουκρανία.

Σήμερα το πρωί, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αποδίδονται στις ουκρανικές δυνάμεις, στόχευσαν επίσης το Αριόλ και το Κστόβο, δύο ρωσικές πόλεις που βρίσκονται αντίστοιχα σε απόσταση 160 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα και 450 χιλιομέτρων ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου και έναν χώρο αποθήκευσης πετρελαίου μετά τις επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με περιφερειακούς κυβερνήτες.

The oil depot in Nizhny Novgorod in Russia struck by Ukrainian drones a few hours ago is still on fire. pic.twitter.com/WZdL6QnaOr

Στη βιομηχανική ζώνη του Κστόβο, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, ένα διυλιστήριο πετρελαίου δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ξέσπασε εκεί πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, Γκλεμπ Νικίτιν.

«Οι ειδικές υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για να περιορίσουν την πυρκαγιά σε μία από τις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου», έγραψε στο λογαριασμό του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αριόλ, ο Αντρέι Κλίτσκοφ, ανακοίνωσε από την πλευρά του πως «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην Αριόλ. Ένα συγκρότημα καυσίμων και ενέργειας δέχθηκε επίθεση».

«Οι ειδικές υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν θύματα», έγραψε ο Κλίτσκοφ στο Telegram.

◾️ A fuel tank caught fire in Oryol after being hit by a drone.

◾️ In the Nizhny Novgorod region of Russia, a drone attacked the Lukoil oil depot.

⚡️🇷🇺Russian media reports a massive drone attack on Russia last night: drones attacked several Russian regions:

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ria Novosti, έπιασε φωτιά μια δεξαμενή που περιείχε πετρελαϊκά προϊόντα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας).

Russia UPD 🇷🇺 💩‼️

The Ukrainian drones hit the Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez oil refinery in the city of Kstovo in the Nizhny Novgorod Region.

At least two arrivals have been visually confirmed – this is an oil depot in Oryol and the Nizhny Novgorod region.

That night,… pic.twitter.com/URQ91TjHfC

— PS01 (@PStyle0ne1) March 12, 2024