Μονάδα διύλισης πετρελαίου στην πόλη Κστόβα, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκραντ της Ρωσίας, βρίσκεται στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης της Ουκρανίας με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γκλιέμπ Νικίτιν μέσω Telegram.

Russia is under heavy attack by UAVs. The Lukoil oil refinery in Kstovo, Nizhni Novgorod Region in Russia, has been hit and is burning.

Source: Telegram / Astra pic.twitter.com/SOQjp3XctT

— (((Tendar))) (@Tendar) March 12, 2024