Η Βορειοατλαντική Συμμαχία σήμερα Δευτέρα (11/3) καλωσορίζει επίσημα το 32ο μέλος της Συμμαχίας, τη Σουηδία, υψώνοντας τη σημαία της χώρας στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

«Είναι μια ιστορική ημέρα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, καλωσορίζοντας τη Σουηδία ως το 32ο μέλος της Συμμαχίας, παρουσία του Σουηδού πρωθυπουργού, Ουλφ Κρίστερσον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η Σουηδία απολαμβάνει πλέον την προστασία του άρθρου 5, την πλήρη εγγύηση για την ελευθερία και την ασφάλεια» των μελών της, τόνισε ο Γ. Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας ότι «η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κάνει τη Συμμαχία και τη Σουηδία πιο ασφαλείς και το ΝΑΤΟ ισχυρότερο».

Sweden is now under the collective defense umbrella.

☂️ #Nato https://t.co/0A26My6Wcm

— Ville Cantell (@villecantell) March 11, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ