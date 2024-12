Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του 8χρονου Τόμας Κόνλεϊ, ο οποίος εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ έσωσε τον συμμαθητή του Αϊζάια Ροντρίγκεζ σε δημοτικό σχολείο της Αριζόνα, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

«Τον άκουσα να κλαίει, οπότε σκέφτηκα τι συμβαίνει. Για ένα δευτερόλεπτο δεν ήξερα τι έκανε. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι πνιγόταν οπότε εφάρμοσα τη λαβή Χάιμλιχ» περιέγραψε ο 8χρονος μαθητής. «Δεν ήθελα να πεθάνει ο Αϊζάια» πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο 8χρονος την Τρίτη βραβεύτηκε από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, για την «ηρωική ενέργειά του» με τον ίδιο να λέει απλά «μην φοβάστε να βοηθήσετε όποιον έχει ανάγκη».

A third-grade student in Arizona saved the life of his classmate – who was choking on a grape – by doing the Heimlich maneuver. pic.twitter.com/pGDU9f68eW

— Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) December 19, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ