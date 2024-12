Τη συγκλονιστική στιγμή που ο Alex Bruesewitz, ένας 27χρονος που αποτελεί σημαίνον στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων, καταρρέει από το βήμα της ομιλίας του, στο 112ο ετήσιο γκαλά Νέων Ρεπουμπλικανών της Νέας Υόρκης, κατέγραψε βίντεο.

Ο Alex Bruesewitz, ένα πολιτικό στέλεχος που εργάστηκε στην επιτυχημένη εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, άρχισε να δείχνει εμφανώς αδιάθετος καθώς άρχισε να μπερδεύει την ομιλία του και κάποια στιγμή, ο στρατηγός της MAGA δήλωσε ανοιχτά: «Ξεχνάω τα λόγια μου». Προσπάθησε να συνεχίσει την ομιλία του λέγοντας: «Μα η προσχηματική παραπομπή…». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που μπόρεσε να πει, καθώς έπεσε αργά στο έδαφος. Το συγκλονιστικό βίντεο συνεχίζεται με ανθρώπους να τρέχουν αμέσως για να βοηθήσουν τον Bruesewitz.

Ο Bruesewitz φέρεται να έλαβε ιατρική βοήθεια στα παρασκήνια μετά την πτώση. Αν και δεν είναι επί του παρόντος σαφές τι προκάλεσε το ιατρικό πρόβλημα, ο συντηρητικός influencer Jack Posobiec είπε ότι μίλησε με τον Bruesewitz στα παρασκήνια και το χαρακτήρισε «ξόρκι λιποθυμίας».

I hope Alex is ok, he fainted on stage speaking in NY.. #NYYRC #faints pic.twitter.com/VG6pIncNqW

— FL-Native (@FL_Native21) December 16, 2024