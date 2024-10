Η Τουρκία κατηγόρησε το PKK για την χθεσινή (23.10.2024) επίθεση στην Αεροπορική και Διαστημική Βιομηχανία TUSAS με τους πέντε νεκρούς και απάντησε άμεσα με πλήγματα σε Συρία και Ιράκ.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν «τριάντα δύο στόχοι», θέσεις του PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας, μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και αποδόθηκε στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα από τις τουρκικές αρχές.

🚨Turkish Armed Forces started to shoot PKK/YPG terrorists in the Qamishli region of Syria. #TUSAŞ #Ankara #turkeyattack #News #BREAKING #SONDAKIKA #TAI #Turkey pic.twitter.com/hK4TiYFeQi

«Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (…) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια είχε αναφέρει ότι οι δράστες της επίθεσης στην τουρκική πρωτεύουσα είναι «πολύ πιθανό» να ήταν μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, τα πέντε θύματα της επίθεσης ήταν τέσσερις εργαζόμενοι της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα TUSAS και αυτοκινητιστής ταξί.

Οι δράστες, άνδρας και γυναίκα. «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν), όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ακόμη 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κ. Γερλίκαγια.

Το PKK, σε ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (23/10/2024) όταν η τρομοκρατική ομάδα έφτασε σε μια είσοδο του κτιρίου μέσα σε ένα ταξί κατά τη διάρκεια αλλαγής του προσωπικού ασφαλείας.

Eνας άνδρας και μία γυναίκα κατάφεραν να μπουν στο συγκρότημα, ενώ ένας άλλος φαίνεται να ανοίγει πυρ και παράλληλα ακούστηκε έκρηξη στην είσοδο.

Οι δύο τρομοκράτες έφεραν βαρύ οπλισμό και σακίδια, ενώ κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την είσοδο των δυο τρομοκρατών, με το πρόσωπο του άνδρα να φαίνεται καθαρά.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν στις εγκαταστάσεις και ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του κόσμου και καταστολής της τρομοκρατικής επίθεσης ενώ ακούγονταν συνεχώς πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Eνας άνδρας και μία γυναίκα κατάφεραν να μπουν στο συγκρότημα, ενώ ένας άλλος φαίνεται να ανοίγει πυρ και παράλληλα ακούστηκε έκρηξη στην είσοδο.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024