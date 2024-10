Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν 32 στόχοι, θέσεις του PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας, μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους κι αποδόθηκε στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα από τις τουρκικές αρχές.

Turkey and Turkish-Allied Forces in Syria are launching Strikes tonight against Kurdish Towns and PKK Positions in Northern Syria, as Retaliation for today’s Terrorist Attack on the Capital of Ankara; with 32 Strikes having been carried out so far by the Turkish Air Force. pic.twitter.com/Uq4lUNkeBz

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024