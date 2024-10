Ο βορειοκορεατικός στρατός κατέστρεψε σήμερα με εκρηκτικά τμήματα δρόμων που χρησιμοποιούνταν άλλοτε για τις διασυνοριακές ανταλλαγές με τη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε η Σεούλ για ένα νέο επεισόδιο αύξησης των εντάσεων μεταξύ των δύο κρατών.

«Η Βόρεια Κορέα ανατίναξε τμήματα των οδών Γκιεόνγκι και Ντονγκάε βόρεια της στρατιωτικής γραμμής οριοθέτησης», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία για τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ως απάντηση, οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις προχώρησαν σε «απαντητικά πυρά» στο έδαφός τους, πρόσθεσε χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο βορειοκορεατικός στρατός είχε επιβεβαιώσει στις 9 Οκτωβρίου πως θα κόψει «οριστικά» τους πολύ συμβολικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που συνδέουν τις δύο χώρες και πως θα κατασκευάσει «ισχυρές αμυντικές δομές» κατά μήκος των συνόρων. Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό επιτελείο, η Βόρεια Κορέα είχε ήδη τοποθετήσει νάρκες και φράγματα κατά μήκος των συνόρων και σήμερα έκανε επιπλέον εργασίες με βαρύ εξοπλισμό.

Στην πράξη, τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι ήδη εντελώς κλειστά. Από το τέλος του πολέμου το 1953, οι δύο διακορεατικές οδοί και οι δύο διακορεατικές σιδηροδρομικές γραμμές δεν έχουν ανοίξει ξανά παρά μόνο στη διάρκεια σύντομων περιόδων ύφεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τον Ιούνιο 2020 η Βόρεια Κορέα είχε ήδη ανατινάξει το διακορεατικό Γραφείο Συνδέσμου που λειτουργούσε στην Κεσόνγκ, μερικά χιλιόμετρα βορείως των συνόρων, από το 2018, όταν οι σχέσεις ανάμεσα στη Σεούλ και την Πιονγκγιάνγκ είχαν γνωρίσει μια εφήμερη βελτίωση.

Η καταστροφή αυτών των οδών που δεν χρησιμοποιούνται είναι μια νέα εκδήλωση της σκλήρυνσης της πολιτικής του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν έναντι της Νότιας Κορέας, για την οποία είπε πως είναι «ο κύριος εχθρός» της χώρας του.

Τον Ιανουάριο 2024, ο Κιμ είχε διατάξει επίσης τη διάλυση όλων των θεσμών που ήταν αρμόδιοι για τις σχέσεις με τη Σεούλ και για τα σχέδια επανένωσης της Κορέας και είχε απειλήσει να κάνει πόλεμο για οποιαδήποτε παραβίαση του εδάφους του «ακόμα και για 0,001 χιλιοστό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προήδρευσε χθες, Δευτέρα, συνεδρίασης των πιο υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της χώρας και καθόρισε τις γραμμές για ενδεχόμενη ανάληψη «άμεσης στρατιωτικής δράσης».

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ το βορειοκορεατικό καθεστώς διαμαρτύρεται για υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που, όπως ανέφερε, έριξαν στην πρωτεύουσα προπαγανδιστικές προκηρύξεις γεμάτες «εμπρηστικές φήμες και βλακείες» και κατηγόρησε τη Σεούλ ότι είναι υπεύθυνη.

Η Πιονγκγιάνγκ προειδοποίησε προχθές, Κυριακή, ότι, αν σταλεί άλλο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα θεωρηθεί «κήρυξη πολέμου».

Ο νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιούν διέψευσε οποιαδήποτε ανάμιξη. Ωστόσο στη συνέχεια το επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν οι βορειοκορεατικοί ισχυρισμοί είναι αληθείς ή όχι».

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν στην περιοχή, για τις ρίψεις αυτές ευθύνονται μαχητικές οργανώσεις της Νότιας Κορέας, οι οποίες συνηθίζουν να στέλνουν προπαγάνδα και δολάρια στη Βόρεια Κορέα, εν γένει με μπαλόνια, αλλά μερικές φορές και με μικρά drones που δύσκολα εντοπίζονται.

Από το Μάιο, η Βόρεια Κορέα στέλνει από την πλευρά της προς τη Νότια Κορέα χιλιάδες μπαλόνια με ακαθαρσίες, κάτι που έκανε τη Σεούλ να επαναλάβει τις προπαγανδιστικές εκπομπές μέσω μεγαφώνων κατά μήκος των συνόρων και να αναστείλει την ισχύ μιας συμφωνίας που είχε συναφθεί το 2018 με στόχο να προλαμβάνονται στρατιωτικές συρράξεις.

Στα τέλη του 2022, πέντε βορειοκορεατικά drones είχαν διεισδύσει στον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας. Ήταν το πρώτο επεισόδιο τέτοιου τύπου σε διάστημα πέντε ετών και είχε ως αποτέλεσμα να παραλύσει η εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο της Σεούλ. Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις είχαν απογειώσει καταδιωκτικά αεροπλάνα, τα οποία δεν είχαν καταφέρει να καταρρίψουν κανένα από τα drones.

Τον Ιούλιο, η Σεούλ ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα αναπτύξει συστήματα λέιζερ ικανά να λιώνουν τα drones εν πτήσει.

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Πιονγκγιάνγκ, «το ζήτημα είναι αν η Βόρεια Κορέα θα απαντήσει στέλνοντας drones στο Νότο ή αν θα λάβει ισχυρά μέτρα εφόσον drones διεισδύσουν και πάλι στο έδαφός της», εξηγεί ο Τσέονγκ Σέονγκ-τσανγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Sejong.

«Η Βόρεια Κορέα είναι πιθανό να επιδοθεί σε σοβαρές προκλήσεις κατά μήκος των συνόρων, αν επαναληφθούν οι διεισδύσεις», προέβλεψε

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas.

CNN Story: https://t.co/VXH8iZVrcd pic.twitter.com/x8wF2JhfS6

— Mike Valerio (@ValerioCNN) October 15, 2024