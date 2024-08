Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Πέμπτης (1/8) στους οικισμούς της δυτικής Γαλιλαίας, στο βόρειο Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο για επεικείμενη πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, η πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ είναι η πρώτη της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου που υποστηρίζεται από το Ιράν, περισσότερες από 48 ώρες μετά την ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό όπου έχασε τη ζωή του ο στρατιωτικός διοικητής Φουάντ Σουκρ.

Όπως φαίνεται από βίντεο στην πλατφόρμα X, το αντιπυραυλικό σύστημα «Iron Dome» του Ισραήλ έχει προχωρήσει σε αρκετές αναχαιτίσεις στη δυτική Γαλιλαία.

Numerous Iron Dome interceptions reported over the Western Galilee, in the first attack from Lebanon in over 48 hours. https://t.co/oLZo51GBzf pic.twitter.com/qnuQn9RMbn

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 1, 2024

