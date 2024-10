Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη σύλληψη ενός μαχητή της Χεζμπολάχ σε υπόγειο καταφύγιο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός. Οι στρατιώτες εντόπισαν τον μαχητή κρυμμένο μέσα σε ένα κτήριο, σε ένα φρεάτιο τούνελ που οδηγούσε σε ένα δωμάτιο 50 τετραγωνικών μέτρων, περίπου επτά μέτρα κάτω από το έδαφος. Ο δράστης κυνηγήθηκε από τους στρατιώτες στο καταφύγιο, το οποίο είχε όπλα και προμήθειες για παρατεταμένη παραμονή στο υπόγειο, επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους οι IDF.

IDF troops in southern Lebanon uncover a Hezbollah bunker 7 meters underground, with a Hezb fighter hiding inside. He surrenders, and according to the IDF, is taken to a detention facility inside of Israel. pic.twitter.com/2A6IkBXQEx

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) October 13, 2024