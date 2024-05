Φρίκη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση ότι μια μητέρα στην Ινδία πέταξε τον 6χρονο κωφό γιο της σε ένα ποτάμι γεμάτο κροκόδειλους.

Το αποτρόπαιο περιστατικό έλαβε χώρα στην κοινότητα Ουτάρα στη Βόρεια Ινδία, όπου ζούσε η οικογένεια μαζί με τα δύο τους παιδιά.

Συμμέτοχος στην μακάβρια πράξη ήταν και ο 27χρονος πατέρας Ράμι Κουμάρ καθώς συνήθιζε να κατηγορεί τη μητέρα για την κατάσταση του πρωτότοκου γιου τους, παρακινώντας την να τον «πετάξει».

In a shocking incident, a 26-year-old woman from Dandeli taluk allegedly threw her six-year-old speech-disabled son into a river known for its crocodile population, following a heated argument with her husband.

Read more here🔗https://t.co/r9Cj7aB5lM pic.twitter.com/F4LK888POi

— The Times Of India (@timesofindia) May 6, 2024