Δύο νεκροί και 35 τραυματίες είναι ο απολογισμός του εκτροχιασμού επιβατικής αμαξοστοιχίας την Πέμπτη στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κρατικός οργανισμός σιδηροδρόμων (Indian Railways).

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Πανκάτζ Κουμάρ Σινγκ, εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ινδίας.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, ο Νεβίν Κουμάρ, διευκρίνισε στο AFP ότι τρεις εκ των 35 τραυματιών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Υπογράμμισε πως η επιχείρηση στο σημείο του εκτροχιασμού έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι στα βαγόνια της αμαξοστοιχίας.

Τέσσερα βαγόνια του Chandigarh-Dibrugarh Express ανατράπηκαν κατά τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας κοντά στην περιοχή Γκόντα, περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από τη Λάκναου, πρωτεύουσα του Ουτάρ Πραντές.

