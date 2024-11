Η ιορδανική αστυνομία απέκλεισε περιοχή κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμμάν, ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Shooting at the Israeli embassy in Amman, Jordan. Jordanian police deployed in high numbers to secure the embassy. pic.twitter.com/LFzdWfLiK8

Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι περιπολικά της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στη συνοικία Αλ Ράμπια της ιορδανικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το κτήριο της ισραηλινής πρεσβείας, αφότου ακούστηκαν σποραδικά πυρά αγνώστου προελεύσεως.

Now: Heavy security presence around the embassy of “Israel” in #Jordan‘s capital, Amman, after gunfire was heard in its vicinity a few minutes ago 👀 pic.twitter.com/AvafXj1X3c

— 🔻 mari 🔻 (@mariresisting) November 24, 2024

