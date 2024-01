Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν χθες Δευτέρα πρόσωπο στα όρια του Λευκού Οίκου, αφού έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω στον φράκτη του ιστορικού κτηρίου, γνωστοποίησε η «Secret Service», η υπηρεσία η οποία φυλάσσει τους κορυφαίους αμερικανούς κρατικούς αξιωματούχους.

#BREAKING A vehicle collided with an exterior gate on the White House complex shortly before 6 p.m. local time on Monday, and the driver has been taken into custody, Anthony Guglielmi, spokesperson for the U.S. Secret Service, said in a social media post. #Washington … pic.twitter.com/DZFKbEFk5H

«Λίγο πριν από τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), όχημα έπεσε πάνω σε εξωτερική πύλη στο κτηριακό συγκρότημα του Λευκού Οίκου», εξήγησε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Άντονι Γκουλιέλμι, μέσω X (του πρώην Twitter).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A driver crash a vehicle into the White House gate. Secret Service still searching for the drivers motive. DC Fire and EMS have cleared the scene. #Washington #White #US #Crime #Crash pic.twitter.com/kiXCiSwnzH

«Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση και διενεργούμε έρευνα για την αιτία και τον τρόπο που έγινε η σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κτήριο όταν εκτυλίχθηκε το συμβάν. Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν ξεκαθάρισαν μέχρι τώρα αν επρόκειτο για απλό ατύχημα ή απόπειρα επίθεσης εναντίον του κτηρίου, στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Ουάσιγκτον.

Η αστυνομία απομάκρυνε το όχημα και ο οδηγός «παραμένει υπό κράτηση» καθώς «η έρευνά μας συνεχίζεται», συμπλήρωσε ο κ. Γκουλιέλμι.

🚨#UPDATE: Here are photos taken by @PenguinSix of the Vehicle that crashed into the barrier at the White House Ellipse entrance.

~T edit: So the Epstein shit comes out with more damage for Clinton and all of a sudden we have an explosion in Texas and the White House gate…. pic.twitter.com/RkZzhxdB9x

— 🄴🄻ϻ🄴🅁 🄵µ🄳🄳 ✝️ (@Elmr_Fudd_again) January 9, 2024