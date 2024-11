Ένα μικρό ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της πόλης Πέρλαντ στο Χιούστον του Τέξας, όταν ο πιλότος του έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω σε ένα μικρό αεροπλάνο που ήταν παρκαρισμένο κοντά στον χώρο απογείωσής του.

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Οκτωβρίου με τη σύγκρουση των δύο εναέριων μέσων στο έδαφος να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας. Το βίντεο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα κατέγραψε τη στιγμή που το ελικόπτερο έχασε τον έλεγχο και χτύπησε το αεροπλάνο . Ο πιλότος υπέστη ελαφρά τραύματα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από την σύγκρουση:

Helicopter collides with light aircraft at Pearland Airport in #Houston

Newly released security camera footage captured the moment the helicopter lost control and struck the plane at the end of October

The pilot sustained minor injuries#Texas pic.twitter.com/AApvXcx5RH

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) November 5, 2024

