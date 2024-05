Το σχολικό συγκρότημα Mount Horeb Area στην περιοχή Γουισκόνσιν στις ΗΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη αποκλεισμό αφού ένας οπλισμένος άνδρας βρέθηκε έξω από το γυμνάσιο, όπως επιβεβαίωσε η σχολική περιφέρεια σε μια ανάρτησή της στο Facebook. «Μέλη της κοινότητας, υπήρξε ένας ένοπλος στο γυμνάσιο μας σήμερα το πρωί. Το άτομο δεν παραβίασε την είσοδο. Το Αστυνομικό Τμήμα βοηθά διερευνώντας το κτήριό μας ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού μας. Θα σας κρατάμε ενήμερους», έγραφαν στο post.

Ο ύποπτος δεν μπήκε στο σχολείο, ανακοίνωσε η σχολική περιφέρεια. Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού E. Garfield, και η αστυνομία δεν έχει βρει άλλους ύποπτους μέσα στο σχολείο. Η περιφέρεια ανέφερε ότι «η απειλή έχει εξουδετερωθεί έξω από το κτήριο».

BREAKING: Active shooter at Mount Horeb Middle School in Wisconsin

A big police presence was seen outside the middle school

No injuries have been reported (Others report injuries) – Officials say the "threat has been neutralized." – DEVELOPING

The Mount Horeb Area School… pic.twitter.com/OC7a3Lunj5

