Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε χθες τηλεφωνικά με τον πάπα Φραγκίσκο και του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας με Διάκριση, την υψηλότερη τιμή για πολίτες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Είναι η πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια της θητείας του που ο Μπάιντεν απονέμει το μετάλλιο αυτό «με διάκριση».

Pope Francis, your humility and your grace are beyond words, and your love for all is unparalleled.

As the People’s Pope, you are a light of faith, hope, and love that shines brightly across the world.

Today, it was my honor to award His Holiness Pope Francis the Presidential… pic.twitter.com/q4a0DKoSyi

— President Biden (@POTUS) January 11, 2025