Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στόχο να καταφέρει σήμερα Τρίτη (5/3) πλήγμα νοκ-άουτ στη Νίκι Χέιλι, τη μοναδική εναπομείνασα αντίπαλό του για το προεδρικό χρίσμα του Ρεμπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη σημερινή «Σούπερ Τρίτη», μέρα που 15 πολιτείες διεξάγουν προκριματικές εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει κυριαρχήσει από την αρχή στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών παρά τις ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, έχει μέχρι τώρα σαρώσει σε όλες τις αναμετρήσεις για το χρίσμα πλην μιας (την Κυριακή στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπου επικράτησε η Χέιλι).

Μολονότι ο Τραμπ δεν μπορεί να κερδίσει σήμερα αρκετούς αντιπροσώπους, ώστε να κηρυχθεί επισήμως νικητής στην κούρσα για το χρίσμα, αν κυριαρχήσει και πάλι στις σημερινές αναμετρήσεις, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει πια ούτε ίχνος σασπένς.

Οι σημερινές προκριματικές διεξάγονται για περισσότερους από το ένα τρίτο των ρεπουμπλικανών αντιπροσώπων – και για πάνω από το 70% του αριθμού των αντιπροσώπων που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί το χρίσμα.

Ένα τρίτο διαδοχικό προεδρικό χρίσμα των Ρεμπουμπλικανών για τον Τραμπ θα οδηγήσει σε μια νέα μονομαχία του με τον δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να κερδίσει με άνεση σήμερα τις προκριματικές του Δημοκρατικόυ Κόμματος, αν και ακτιβιστές αντιτίθενται στην πολιτική του Μπάιντεν έναντι του Ισραήλ και καλούν τους μουσουλμάνους Αμερικανούς και τους προοδευτικούς να ρίξουν στη Μινεσότα ψηφοδέλτιο με τη λέξη «αδέσμευτος» σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Χέιλι, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο και περισσότερες ερωτήσεις όσον αφορά το για πόσο θα συνεχίσει την εκστρατεία της για το χρίσμα, ιδιαίτερα αφού έχασε πριν από 10 ημέρες στην ιδιαίτερη εκλογική περιφέρειά της, τη Νότια Καρολίνα.

Έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει μέχρι τις αναμετρήσεις της Σούπερ Τρίτης, αλλά δεν έχει υποσχεθεί τίποτα πέραν αυτής και η εκστρατεία της δεν έχει προγραμματίσει δημόσιες εκδηλώσεις για σήμερα ή μετά.

Ο Τραμπ προηγείται της Χέιλι σε όλες τις πολιτείες που ψηφίζουν σήμερα και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες της κοινής γνώμης, σύμφωνα με τον ιστότοπο 538 που παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις. Στην Καλιφόρνια και το Τέξας, που εκλέγουν μαζί περισσότερους από 300 αντιπροσώπους, ο Τραμπ προηγείται κατά μέσο όρο πάνω από 50 ποσοστιαίες μονάδες.

Όμως σύμμαχοι της Χέιλι βλέπουν ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να αποσπάσουν τη νίκη σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μασαχουσέτη και το Βερμόντ, οι οποίες έχουν περισσότερους από τους εύπορους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ψηφοφόρους που τείνουν να υποστηρίζουν την υποψηφιότητά της.

Αυτές οι τρεις πολιτείες είναι επίσης μεταξύ αυτών στις οποίες διεξάγονται προκριματικές τη Σούπερ Τρίτη και δεν χρειάζεται αυτοί που ψηφίζουν να είναι καταγεγραμμένα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ανεξάρτητοι και μετριοπαθείς ψηφοφόροι είχαν ευνοήσει την Χέιλι αντί του Τραμπ στις πολιτείες που ψήφισαν πρώτες, σύμφωνα με τα έξιτ πολ του οργανισμού Edison Research.

