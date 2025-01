Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε χθες Παρασκευή πληγείσες περιοχές στην Καλιφόρνια και στη Βόρεια Καρολίνα, αξιοποιώντας το πρώτο του ταξίδι στο εσωτερικό αφότου ορκίστηκε για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ για να μετατρέψει την ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολιτική πραμάτεια.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέλεξε να ταξιδέψει πρώτα στη Βόρεια Καρολίνα, πολιτεία όπου κυβερνά η παράταξή του, πληγείσα από κυκλώνα τον Οκτώβριο, προτού πάει κατόπιν στην Καλιφόρνια, πολιτεία όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί, καθώς το Λος Άντζελες ακόμη μετράει τους νεκρούς του στα συντρίμμια των καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι θα «αναμορφώσει εκ βάθρων», αν δεν «καταργήσει ίσως» τη FEMA, την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Άφησε επίσης να εννοηθεί πως δεν θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες αν η Καλιφόρνια δεν συνεργαστεί — αν δεν υπακούσει στην κυβέρνησή του, στην ουσία.

«Θέλω δυο πράγματα στο Λος Άντζελες. Θέλω αποδείξεις για την ταυτότητα των ψηφοφόρων και να απελευθερωθεί το νερό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο 78χρονος ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι η Καλιφόρνια επιτρέπει σε παράτυπους μετανάστες να ψηφίζουν, χωρίς να σκοτιστεί ποτέ να παρουσιάσει απόδειξη για αυτό. Επαναλαμβάνει επίσης επί εβδομάδες ψέμα που έχουν αντικρούσει πολλοί ειδικοί, κατά το οποίο η πολιτεία κακοδιαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους της και δεν ανοίγει τους κρουνούς για να σωθεί το Λος Άντζελες από τις φλόγες.

Μολαταύτα, φθάνοντας στην Καλιφόρνια ο Τραμπ εμφανίστηκε, όλο χαμόγελα, μαζί με ένα από τα μαύρα πρόβατά του, τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, που μεταξύ άλλων κοσμητικών έχει χαρακτηρίσει «ηλίθιο».

Here’s Gavin Newsom, who Trump has baselessly attacked, welcoming Trump to California so that they can work together on recovering from the devastating wildfires. Newsom is the adult in the room who can put stuff aside and get things done. pic.twitter.com/BtWKQhFUPO

— Harry Sisson (@harryjsisson) January 25, 2025