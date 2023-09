Ένας άνδρας που πάσχει από σχιζοφρένεια και είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία των πεθερικών του στο Τέξας το 1992, δεν θα εκτελεστεί, λόγω της ασθένειάς του, αποφάσισε σήμερα ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο, έπειτα από δικαστική διαμάχη είκοσι ετών.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής του Όστιν, της πρωτεύουσας αυτής της Πολιτείας, κατέληξε σε αυτήν την απόφαση κρίνοντας ότι η ψυχική ασθένεια του Σκοτ Πανέτι, 65 ετών σήμερα, «δεν του επιτρέπει να κατανοήσει τους λόγους της εκτέλεσή του».

Ο Πανέτι καταδικάστηκε σε θάνατο το 1995.

Η εκτέλεσή του «θα παραβίαζε την Όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος που απαγορεύει κάθε βάναυση και ασυνήθιστη τιμωρία», πρόσθεσε ο δικαστής Ρόμπερτ Πίτμαν, επικαλούμενος μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, του 1986. Ο δικαστής έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα έπειτα από τριήμερη ακροαματική διαδικασία που αφορούσε μόνο την ψυχική υγεία του θανατοποινίτη.

The District Court for the Western District of Texas has ruled that Scott Panetti is not competent for execution because he has schizophrenia – after he murdered his in-laws in 1992https://t.co/rvqm8QDSfp pic.twitter.com/N5thyfvwGZ

— Daily Star (@dailystar) September 28, 2023