Πρώην αστυνομικός στην πολιτεία του Μισισιπή, που κρίθηκε ένοχος στη δίκη για την υπόθεση του βασανισμού μαζί με πέντε συναδέλφους του δυο Αφροαμερικανών, καταδικάστηκε χθες Τρίτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 20 ετών.



Ο Χάντερ Έλγουορντ και πέντε ως πρότινος συνάδελφοί του —και οι έξι είναι λευκοί— κρίθηκαν ένοχοι τον Αύγουστο σε αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου για τον βασανισμό των θυμάτων για σχεδόν δυο ώρες. Χρησιμοποίησαν ομοίωμα πέους, τέιζερ, ξίφος και τελικά όπλο.

Ο αστυνομικός Έλγουορντ έφθασε στο σημείο να βάλει το υπηρεσιακό πιστόλι του μέσα στο στόμα του ενός και να πυροβολήσει, προκαλώντας του κάταγμα στο σαγόνι.

Ο Χάντερ Έλγουορντ, 31 ετών, καταδικάστηκε να εκτίσει 241 μήνες κάθειρξης. Ο συνάδελφός του Τζέφρι Μίντλτον, 46 ετών, καταδικάστηκε να εκτίσει 17,5 χρόνια κάθειρξης.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι θα μάθουν τις ποινές τους σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη.

Οι ομοσπονδιακές αρχές θα εγγυηθούν «πως θα λογοδοτούν αστυνομικοί που παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα και προδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών», τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Two former Mississippi police officers sentenced after pleading guilty to torture of Black men. https://t.co/8hPzG5oiQN

Τον Ιανουάριο του 2023, οι έξι αστυνομικοί, μέλη ομάδας διαβόητης για τη βαρβαρότητά της, εισέβαλαν «χωρίς ένταλμα, ούτε εύλογη αιτία» σε σπίτι στην Μπράξτον, μικρή πόλη του Μισισιπή, όπου είχε καταγγελθεί ύποπτη δραστηριότητα, σύμφωνα με δικόγραφα.

Όταν βρήκαν στο εσωτερικό δυο μαύρους άνδρες, τους πέρασαν χειροπέδες και τους εξύβρισαν με «ρατσιστικούς» χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βίασαν τον έναν με το ομοίωμα και κατάφεραν 17 ηλεκτρικές εκκενώσεις στα θύματα με τα τέιζερ που έφεραν. Τους ταπείνωσαν αναγκάζοντάς τους να καταπιούν αλκοόλ, μαγειρικό λάδι, γάλα και άλλα υγρά, προκαλώντας τους επανειλημμένα εικονικό πνιγμό.

Το μαρτύριο, που κράτησε σχεδόν δυο ώρες, κορυφώθηκε όταν ο Χάντερ Έλγουορντ έβαλε το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο στόμα του ενός από τους δυο. Για να τον τρομάξει, αρχικά τράβηξε τη σκανδάλη αφού αφαίρεσε σφαίρα από τη θαλάμη. Όμως τράβηξε ξανά τη σκανδάλη και το όπλο εκπυρσοκρότησε, Η σφαίρα διέλυσε το σαγόνι του θύματος και βγήκε από τον σβέρκο του, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση που συμπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο.

Κατόπιν οι αστυνομικοί άφησαν τα θύματά τους να κείτονται μέσα σε λίμνες αίματος για ώρα, χωρίς να καλέσουν ασθενοφόρο, συζητώντας έξω από τι σπίτι πώς θα συγκάλυπταν τι έκαναν.

Κατέστρεψαν το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένο στο σπίτι, τον κάλυκα της σφαίρας κι αποπειράθηκαν να κάψουν τα ρούχα των θυμάτων, για να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία, πάντα κατά το κατηγορητήριο.

Τοποθέτησαν επίσης πιστόλι αερίου και μεθαμφεταμίνη μέσα στο σπίτι για να δικαιολογήσουν a posteriori την εισβολή τους στο οίκημα.

Κατόπιν συνέταξαν ψευδή αναφορά κι είπαν επανειλημμένα ψέματα σε συναδέλφους τους και σε εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την έρευνα για την υπόθεση.

Προτού μάθει την ποινή του, ο πρώην αστυνομικός Έλγουορντ στράφηκε στα θύματα, τον Μάικλ Κόρι Τζένκινς και τον Έντι Τερέλ Πάρκερ, λέγοντας πως «λυπάται αληθινά» και «ζητάει συγγνώμη». Ο κ. Πάρκερ, πλαισιωμένος από μέλη της οικογένειάς του και φίλους, στην πρώτη σειρά των καθισμάτων του ακροατηρίου, απάντησε πως «τον συγχωρεί».

Mississippi officers plead guilty after torturing Black men with stun guns and sex toy https://t.co/7UokiYPbjT via @nbcnews The policemen should get a lot longer than 5 yrs!!!! This is beyond disgusting for the violence and racial hatred they displayed.

— Anneliese Newsome (@AnnelieseNewso3) August 14, 2023