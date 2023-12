Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λας Βέγκας έπειτα από αναφορές για ένοπλο στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν πολλά θύματα.

Συγκεκριμένα η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έναν ενεργό σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του Λας Βέγκας του Πανεπιστημίου της Νεβάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχουν πολλά θύματα. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή» ανέφερε η αστυνομία στο X και τόνισε ότι ο δράστης είναι νεκρός.

Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας, σε ανακοίνωση που ανάρτησε λίγο νωρίτερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες του περιστατικού ή την κατάσταση των θυμάτων, αλλά προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

BREAKING: University police are responding to an active shooter near Beam Hall at the University of Nevada, Las Vegas, according to the university.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

There "appears to be multiple victims," according to the Las Vegas Metropolitan Police Department. pic.twitter.com/aCIFroJZGH

— ABC News (@ABC) December 6, 2023