Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες Πέμπτη στη Νέα Υόρκη όταν συγκρούστηκαν δυο συρμοί του μετρό, ο ένας από τους οποίους εκτροχιάστηκε, ενημέρωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, που απέκλεισαν μια από τις πιο πολυσύχναστες συνοικίες του Μανχάταν.

Τρεις γραμμές του πολυδαίδαλου δικτύου ενός από τα παλαιότερα μετρό στον κόσμο παρέλυσαν και το βορειοδυτικό τμήμα του κύριου νησιού της μητρόπολης, η συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν, κατακλύστηκε και αποκλείστηκε από πυροσβέστες, αστυνομικούς κι ασθενοφόρα.

🚨#BREAKING: Two subways Trains have Collided causing a derailment⁰⁰📌#Manhattan | #NewYork⁰⁰Numerous emergency personnel and other agencies are currently on the scene after two subway trains collided, causing a portion of one train to derail in 96th/Broadway in Upper West… pic.twitter.com/1Cl7pqoNvs

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 4, 2024