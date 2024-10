Ένας Αφγανός συνελήφθη στην Οκλαχόμα ως ύποπτος για σχεδιασμό «τρομοκρατικής επίθεσης» ανήμερα των προεδρικών εκλογών, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 27χρονος Νασίρ Αχμάντ Ταουχέντι είχε εγκατασταθεί στην Οκλαχόμα μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, το 2021, με ειδική μεταναστευτική βίζα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εξ ονόματος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Έως και 50 ειδικές μεταναστευτικές βίζες εκδίδονται ετησίως στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αφορά άτομα που έχουν εργαστεί για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή έχουν απασχοληθεί ως μεταφραστές/διερμηνείς στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Στο κατηγορητήριο δεν διευκρινίζεται εάν ο Ταουχέντι είχε απασχοληθεί ως μεταφραστής ή διερμηνέας στο Αφγανιστάν.

Ο Ταουχέντι αναζητούσε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με το πώς θα αποκτούσε πρόσβαση σε κάμερες παρακολούθησης στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, αλλά και σε ποιες πολιτείες δεν απαιτείται άδεια για την απόκτηση πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έδειξε ενδιαφέρον στις διαθέσιμες εικόνες από τις κάμερες στην περιοχή του Λευκού Οίκου και του Μνημείου του Ουάσινγκτον.

Afghan man in Oklahoma plotted Election Day terror attack in US on behalf of ISIS, Justice Department says

“A photo from July, in which the defendant allegedly is describing to his daughter and another child ‘the rewards a martyr receives in the afterlife.'” (Justice Department)… pic.twitter.com/azlu6K72yC

— 🍊🇺🇸💯ULTRA MAGA DLP🍊🇺🇸💯 (@FLMrs4MAGA) October 8, 2024