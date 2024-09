Τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 3% πέρυσι στις ΗΠΑ, όπου καταγράφηκε και η μεγαλύτερη μείωση στους φόνους την τελευταία 20ετία, ωστόσο ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους αυξήθηκε, όπως αναφέρει το FBI στην ετήσια έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία από περισσότερες από 16.000 πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, οι δολοφονίες (δεν περιλαμβάνονται οι ανθρωποκτονίες εξ αμελείας) κατέγραψαν πτώση 11,6% το 2023, ενώ οι καταγγελλόμενοι βιασμοί μειώθηκαν κατά περίπου 9,4%.

