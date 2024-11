Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι 17 τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ο οδηγός ενός φορτηγού δεν κατάφερε να το σταματήσει καθώς πλησίαζε σε μποτιλιάρισμα σε μια αερογέφυρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με πολλά οχήματα και να πάρει φωτιά. Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν τουλάχιστον 15 οχήματα ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αυτή.

I-96 near M-52 is expected to be closed for an indefinite period of time as crews with the Michigan Department of Transportation work to access the structural integrity of the M-52 overpass due to the fire.… pic.twitter.com/KpUgndPVgD

4 dead, 17 injured in massive crash on I-96 in Ingham County

🚨🇺🇸 FOUR DEAD, 17 INJURED IN MASSIVE I-96 MICHIGAN CRASH

A fiery crash on I-96 in Ingham County killed four people and injured 17 after a semi-truck collided with stopped vehicles.

The accident occurred late Saturday night when police reopened the highway following a DTE… pic.twitter.com/TgXJ62ovoj

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 3, 2024