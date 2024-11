Στον…χορό το έριξαν ο Ντόναλντ Τράμπ και ο Ίλον Μάσκ με το κομμάτι «YMCA» που συνόδευε την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού νικητή των εκλογών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο Mar-a-Lago της Φλόριντα όπου πέρασε και φέτος την «Ημέρα των Ευχαριστιών», ο Τραμπ γευμάτισε σε γιορτινό δείπνο με την Μελάνια και τον γιο του, ενώ το «παρών» έδωσαν ο Έλον Μασκ όπως και ο γνωστός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε.

Τραμπ και Μασκ χόρεψαν υπό τους ήχους του YMCA, με τους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδίδονται σε σωρεία σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I was telling @TheSlyStallone that I just watched Demolition Man again and how well it predicted the crazy woke future 30 years ago! https://t.co/3wlYgdJus4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2024