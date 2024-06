Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες, Παρασκευή 21 Ιουνίου, έξω από σούπερ μάρκετ στην πόλη Φορντάις του Άρκανσο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της συγκεκριμένης αμερικανικής πολιτείας.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Άρκανσο, Μάικ Χάγκαρ, ανέφερε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το κατάστημα Mad Butcher στο Φορντάις, μια πόλη 3.200 κατοίκων που βρίσκεται 112 χιλιόμετρα νότια του Λιτλ Ροκ.

#UPDATE: New footage shows the shooter in the parking lot of the Mad Butcher, armed with a shotgun and firing on police. The suspect has killed two people and injured eight others. #BREAKING #Arkansas #fordyce #shooting

Footage: @rawsalerts https://t.co/RKiOj66Y4u pic.twitter.com/Gf39N7aloL

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Breaking News (@TheNewsTrending) June 21, 2024