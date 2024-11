Άνδρας στον οποίο είχε επιβληθεί η θανατική ποινή για τον φόνο, πριν από τριάντα χρόνια, γυναίκας που έκανε οτοστόπ στην Αλαμπάμα, στις νότιες ΗΠΑ, εκτελέστηκε χθες Πέμπτη με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε μόλις για τρίτη φορά παγκοσμίως.

«Η Αλαμπάμα χρησιμοποίησε με επιτυχία την μέθοδο εκτέλεσης με υποξία λόγω εισπνοής αζώτου για την εκτέλεση του Κάρι Γκρέισον», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης Στιβ Μάρσαλ.

Alabama has executed Carey Dale Grayson for the 1994 brutal slaying and mutilation of a hitchhiker in Jefferson County on Thursday evening, making it the state’s sixth execution in 2024.

