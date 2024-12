Το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Νιου Τζέρσεϊ και όλες τις ανατολικές πολιτείες, έχουν εμφανιστεί κάποιου είδους φωτεινά αντικείμενα να αιωρούνται στον αέρα.

Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι είναι drone, αλλά καθώς καθημερινά καταγράφονται όλο και περισσότερες θεάσεις αυτών των μυστηριωδών αντικειμένων, οι θεωρίες συνομωσίας κάνουν λόγο για UFO.

Ένα νέο βίντεο, που ανέβασε ένας χρήστης στο X, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται ο νυχτερινός ουρανός του Μπρόνξ στη Νέα Υόρκη.

Στην λεζάντα αναφέρει: «Παραμονή Χριστουγέννων και οι ουρανοί είναι γεμάτοι με λαμπερά orbs, ενώ ένα εμπορικό ελικόπτερο επιχειρεί να αποκτήσει μια πιο κοντινή εικόνα αυτής της τεράστιας παρατήρησης UAP. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, άνθρωποι! Είτε το πιστεύετε είτε όχι, συμβαίνει!».

Bronx, New York State, Christmas Eve & the skies are filled with glowing #Orbs, while a commercial helicopter attempts to get a closer view of this massive #UAP sighting. This isn’t normal, people! Believe it or not, it’s happening! #ufotwitter #uaptwitter pic.twitter.com/8LhKg51137

— ExiledEarthling (@ExiledEarthling) December 25, 2024