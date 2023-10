Βουλευτής της αμερικανικής σκληρής δεξιάς, ο Ματ Γκετζ, κατέθεσε χθες Δευτέρα πρόταση με σκοπό να αποπεμφθεί από το αξίωμά του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Κέβιν Μακάρθι.

Η διαδικασία, πολύ σπάνια στην αμερικανική κοινοβουλευτική ιστορία, ακολουθεί την υιοθέτηση το Σάββατο από το Κογκρέσο προσωρινού προϋπολογισμού που απέτρεψε την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, ελιγμό στον οποίο εναντιώθηκαν σθεναρά πολλοί συντηρητικοί.

JUST IN: Representative Matt Gaetz speaks out after he files motion to vacate against Speaker Kevin McCarthy, says Democrats can adopt him if they want.

“If the Democrats want to own Kevin McCarthy, they can have it.”

“Because one thing I’m at peace with is when we stand here a… pic.twitter.com/2B5q8PgXtO

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 3, 2023