Οι παρανοϊκές εφαρμογές του «νόμου ηθικής» στο Ιράν συνεχίζονται, με θύμα αυτή τη φορά μία 25χρονη κοπέλα που αν και έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ!

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο φαίνεται η κοπέλα από την Τουρκία να περπατάει σε κεντρικό δρόμο της Τεχεράνης, όταν κάποια στιγμή οδηγός μοτοσυκλέτας περνάει δίπλα της και την παρενοχλεί σεξουαλικά.

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.

Τότε, η 25χρονη Roshanak Molaei Alishah, επιτίθεται στον οδηγό, επικρίνοντάς τον για τις πράξεις του.

Συνελήφθη αφού δημοσίευσε στα social media το βίντεο

Ο Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μία κουρδική ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, αποκάλυψε πως η Roshanak Molaei Alishah συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στις 3 Νοεμβρίου, αφού δημοσίευσε στα social media το βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε.

Her name is Roshank Molaei—a woman who dared to defend herself against sexual assault in public. But guess what? In the twisted logic of this regime, it’s not the assault that’s the crime; it’s the fact that her hair was showing while she did it.

