Εξακολουθεί και παραμένει ασαφής η τύχη της νεαρής φοιτήτριας Ahoo Daryaei, η οποία συνελήφθη το Σάββατο (2/11) αφού γδύθηκε δημόσια μπροστά στο πανεπιστήμιο της στην Τεχεράνη, για να διαμαρτυρηθεί για την παρενόχλησή της από πράκτορες της ασφάλειας.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανέφερε σήμερα μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό France 2: «Χαιρετίζω το θάρρος αυτής της νεαρής γυναίκας, η οποία έκανε πράξη αντίστασης και έγινε πρότυπο για τη μάχη των γυναικών στο Ιράν, για τη μάχη των γυναικών παντού όπου τα δικαιώματά τους απειλούνται».

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι γαλλικές αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται η φοιτήτρια.

«Η πρεσβεία μας στο Ιράν παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάστασή της και μας ενημερώνει ώρα με την ώρα», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η νεαρή φοιτήτρια στο ισλαμικό πανεπιστήμιο Επιστήμης και Έρευνας Αζάντ της Τεχεράνης έμεινε με τα εσώρουχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και περπάτησε μπροστά από το πανεπιστήμιο, σε ένα βίντεο που έγινε viral, πριν τη συλλάβουν δια της βίας πράκτορες της ασφάλειας. Η τύχη της είναι έκτοτε άγνωστη, με οργανώσεις να εκφράζουν φόβους πως θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί το 2022.

A female Iranian student removed her clothing, reportedly in protest after being assaulted by the security forces of Tehran’s Islamic Azad University for not wearing a proper hijab, a viral video shows. An arrest order was swiftly issued for her, according to Iran International… pic.twitter.com/H3nLa98rew

— Iran International English (@IranIntl_En) November 2, 2024