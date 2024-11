Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος του Ιράν συνετρίβη σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, κατά την διάρκεια «αντιτρομοκρατικής αποστολής», με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ταξίαρχος και ένας πιλότος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Ταξίαρχος Hamid Mazandarani, διοικητής της Ταξιαρχίας «Νινευή» των Φρουρών της Επανάστασης και ο πιλότος του αεροσκάφους Hamed Jandaghi, πραγματοποιούσαν «αντιτρομοκρατική επιχείρηση επιτήρησης και αναγνώρισης» στην πόλη Σιρκάν του νοτιοανατολικού Ιράν.

Iranian State Media has announced that Brigadier General Hamid Mazandarani, the Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ Nineveh Brigade located in the Golestan Province, was Killed earlier today in a Plane Crash near the City of Sirkan in the Southeast of the Country. pic.twitter.com/cNdLytf5h1

— OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2024