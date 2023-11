Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε απόψε ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της τρομοκρατίας, όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

«Ποτέ δεν απέκλεισα κανένα πιθανό κίνητρο για αυτήν την επίθεση. Όπως είπα εξαρχής, εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», δήλωσε ο Ντριου Χάρις. Λίγο νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους ότι η αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι το συμβάν δεν σχετιζόταν με τρομοκρατική ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δεν θα κάνω περαιτέρω εικασίες όσον αφορά το τρομοκρατικό κίνητο. Μέχρι να σιγουρευτούμε για ποιο είναι το κίνητρο (του δράστη) θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ο Χάρις.

Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ στο Δουβλίνο και ένα περιπολικό της αστυνομίας πυρπολήθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Στη συνοικία αυτήν, όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

BREAKING: Angry and violent scenes have erupted in Dublin City Centre tonight. Gript reporters saw fireworks fired at Gardai, and at least one Garda vehicle on fire. pic.twitter.com/3WJJ1COF6I ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — gript (@griptmedia) November 23, 2023

Apocalyptic scenes from Dublin tonight. Multiple buildings said to be on fire as well. pic.twitter.com/3i9HP6BdMI — UNN (@UnityNewsNet) November 23, 2023

The tram is alight in Dublin tonight.

It’s absolute chaos!

Ireland for the Irish.#IrelandBelongsToTheIrish #Ireland pic.twitter.com/cfaxOzyB2p — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) November 23, 2023