Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίματος Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (20/1) στην Ταϊβάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γιουτζίνγκ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές της Ταϊβάν αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών.

MASSIVE EARTHQUAKE HITS SOUTHERN TAIWAN

A 6.4 magnitude earthquake struck Taiwan with its epicenter 37.9 km southeast of Chiayi County Hall, located about 80 km from Tainan. #RUKIGAFMUpdates pic.twitter.com/D1sV1UcEIy

— Rukiga F.M (@rukigafm) January 20, 2025