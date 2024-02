Ιδιωτικό αεροσκάφος με εννέα επιβαίνοντες έπεσε τη Δευτέρα στη θάλασσα, ανοικτά της νήσου Σαν Κριστόμπαλ του Ισημερινού, στο αρχιπέλαγος των Γκαλάπαγκος. «Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι ή νεκροί», ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και είναι «καλά στην υγεία τους». Πρόκειται για δύο μέλη πληρώματος και επτά επιβάτες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και δύο παιδιά.

Το αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα, περίπου 1.600 μέτρα από την παραλία Πούντα Καρόλα του Σαν Κριστόμπαλ, ενός από τα κατοικημένα νησιά στο ανατολικό τμήμα των Γκαλάπαγκος, που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για τη μοναδική βιοποικιλότητά τους. Είχε αναχωρήσει από το Σαν Κριστόμπαλ με προορισμό το νησί Ισαμπέλα, το μεγαλύτερο του συμπλέγματος που βρίσκεται δυτικότερα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται το λευκό αεροσκάφος να επιπλέει στα νερά και να προσεγγίζεται από σωστική λέμβο.

A Britten-Norman BN-2A-21 Islander (HC-CXK) crashed into the sea about one mile off Punta Carola beach, Galapagos Islands. All nine occupants were rescued. The aircraft was approaching runway 16 at San Cristobal Airport at the time of the accident. pic.twitter.com/qjtP9SlrIx

Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής ανέφερε ότι το αεροσκάφος βυθίστηκε λίγη ώρα αργότερα και οι Αρχές προσπαθούν να εκτιμήσουν τις «περιβαλλοντικές επιπτώσεις» του ατυχήματος και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα.

#Ecuador | A 9-1-1 call alerted about an aircraft that had fallen one mile off Punta Carola beach in the Galapagos Islands. Nine people, including crew and passengers, arrived at the Tiburon Dock in San Cristobal and were transferred to a health center. pic.twitter.com/LWUIr9Ws02

— teleSUR English (@telesurenglish) February 12, 2024