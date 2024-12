Χριστιανική εκκλησία, την Αγία Σοφία, βανδάλισαν Ισλαμιστές αντάρτες στη Συρία.

H εκκλησία βρίσκεται στην πόλη Χάμα και πίσω από τον βανδαλισμό ήταν αντάρτες με δεσμούς με την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ.

And so it begins… pic.twitter.com/ckEhTFSayh

Syria: HTS-affiliated Islamists reportedly desecrated the Hagia Sophia Church in Al-Suqaylabiyah – outside Hama – by vandalizing its interior.

Σε μία άλλη περίπτωση, οι αντάρτες σήκωσαν το παγκάρι εκκλησίας και δεν άφησαν να γίνει λειτουργία.

A church was looted in Damascus and the mass wasn’t allowed to be carried out!

This is new Syria under lslamists! pic.twitter.com/5JceMg3Ocp

— Azat (@AzatAlsalim) December 11, 2024