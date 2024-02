Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η πόλη του Γκρίνταβικ στην Ισλανδία, καθώς η λάβα από το ηφαίστειο, που «βρυχάται» εδώ και μερικές εβδομάδες, έφτασε και πάλι στα σπίτια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τρία σπίτια στη νοτιοδυτική Ισλανδία καταστράφηκαν όταν λιωμένη λάβα εκτοξεύτηκε μέσα από δύο ρωγμές που δημιουργήθηκαν από το ηφαιστειακό σύστημα Svartsengi.

Το Γκρίνταβικ, το όμορφο ψαροχώρι που ήταν γεμάτο ζωή πλέον έχει ερημώσει. Οι πολίτες έχουν τραπεί σε φυγή και φοβούνται πως ίσως δεν θα μπορέσουν να γυρίσουν ποτέ.

Fresh warning for #Iceland ⚠️ after massive#Volcano eruption following an earthquake swarm in Jan. Videos captured rivers of molten lava flowing into nearby Grindavik town and setting houses ablaze!

The Icelandic Met Office has now warned that magma beneath Reykjanes Peninsula… pic.twitter.com/FnT1wnJJRE

— Earth42morrow (@Earth42morrow) February 4, 2024

