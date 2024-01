Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει στο Γκρίνταβικ της νοτιοδυτικής Ισλανδίας η έκρηξη του ηφαιστείου για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, με τη λάβα να έχει φτάσει στο λιμάνι της πόλης και να έχει κάψει τουλάχιστον τρία σπίτια.

Η πρώτη έκρηξη ξεκίνησε στις 8 το πρωί της Κυριακής, όταν άνοιξε μια ρωγμή στο έδαφος περίπου 450 μέτρα από την πόλη. Πίδακες λάβας αναδύθηκαν και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

Δείτε Live εικόνα:

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν προχθές την κοινότητα λόγω της αύξησης της σεισμικής δραστηριότητας. Οι μερικές δεκάδες κάτοικοι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ, απ’ όπου είχαν απομακρυνθεί το Νοέμβριο επειδή υπήρχαν φόβοι για έκρηξη του ηφαιστείου, απομακρύνθηκαν πάλι επειγόντως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

«Σε ένα μικρό χωριό όπως αυτό, είμαστε σαν μια οικογένεια, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας ως οικογένεια – είναι τραγικό να το βλέπεις αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο 55χρονος κάτοικος της περιοχής, που εργάζεται στον κλάδο της αλιείας.

«Αυτό που όλοι ελπίζαμε ότι δεν θα συνέβαινε, συνέβη… Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα» δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Γκούντνι Γιοχάνεσον.

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε στην πλατφόρμα X προσθέτοντας ότι οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί. Όμως, μέλος της Ένωσης Προστασίας Ζώων της Ισλανδίας είπε στο RUV ότι πρόβατα βρισκόταν ακόμη σε μαντριά μέσα στην πόλη και έπρεπε να διασωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Η ισλανδική υπηρεσία πολιτικής προστασίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο της τριβάθμιας κλίμακας της, που υποδηλώνει ότι έχει ξεκινήσει ένα γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους, περιουσίες, κοινότητες ή το περιβάλλον.

Οι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά το κοντινό γεωθερμικό εργοστάσιο Svartsengi, το οποίο παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και νερό στους 30.000 κατοίκους της χερσονήσου Reykjanes.

Πρόκειται για την πέμπτη έκρηξη στη συγκεκριμένη χερσόνησο από το 2021.

‼️RAGANRÖK – The magma has inhaled entire houses in Grindavik, Iceland, after the recent volcanic eruption, – reportedly from January 14, 2024 pic.twitter.com/RBsEs8GcOq

— Mister J. – مسٹر جے (@Angryman_J) January 15, 2024