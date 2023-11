«Για το κράτος δικαίου, SOS ΕΕ»: 170.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο της Μαδρίτης για να καταγγείλουν τον σχεδιαζόμενο νόμο για την αμνήστευση των Καταλανών αυτονομιστών που διώκονται για την απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017, νόμο που επέτρεψε στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Σάντσεθ να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στην ισπανική βουλή.

Οι διαδηλωτές κάθε ηλικίας κρατώντας ισπανικές ή ευρωπαϊκές σημαίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες στο κέντρο της Μαδρίτης φωνάζοντας «Σάντσεθ προδότη», «Σάντσεθ π….νας γιε», «Ο Σάντσεθ στη φυλακή!», «Ο Σάντσεθ δεν είναι πρόεδρος (της κυβέρνησης), είναι εγκληματίας» ή «Η Καταλονία είναι Ισπανία».

