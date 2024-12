Ισπανίδα ακτιβίστρια, η οποία διαδήλωσε σήμερα το απόγευμα (8/12) κατά των ταυρομαχιών, στην πλατεία Πιάτσα ντι Σπάνια της Ρώμης, προσπάθησε να πλησιάσει το αυτοκίνητο του πάπα Φραγκίσκου. Ο ποντίφικας βρισκόταν στην πλατεία για να αποθέσει λουλούδια στο άγαλμα της Παναγίας κατά τη σημερινή καθολική γιορτή της αμώμου συλλήψεως της Παρθένου.

Η αστυνομία και η φρουρά του ποντίφικα εμπόδισαν τη γυναίκα να πλησιάσει και η αυτοκινητοπομπή συνέχισε κανονικά την πορεία της.

BREAKING: Four PETA supporters just arrested after throwing themselves in front of Pope Francis’ vehicle as they begged for His Holiness to cut the Church’s ties to bullfighting ‼️ pic.twitter.com/dvmzaHRUKf

— PETA UK (@PETAUK) December 8, 2024

