Στους 67 ανέρχονται οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό, από την επίθεση με drones που εκτόξευσε νωρίς το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ κατά στρατιωτικής θέσης στην πόλη Μπινγιαμίνα, νότια της Χάιφα.

Ο αριθμός των βαριά τραυματιών παραμένει στους πέντε, σύμφωνα με γιατρούς. Οι περισσότεροι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στην Χαντέρα και άλλοι σε νοσοκομεία σε κοντινές περιοχές, όπως στην Χάιφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Major drone attack by Hezbollah on the Golani Brigade camp in Binyamina, south of Haifa.

The Golani Brigade is an elite unit of the Israeli army involved in Israel’s war on Lebanon.

Hezbollah announced that the attack was launched “in support of our steadfast Palestinian people… pic.twitter.com/yUbEAnXjha

— In Context (@incontextmedia) October 13, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ