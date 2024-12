Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ενώ η υπηρεσία άμεσης βοήθειας αναφέρθηκε σε σχεδόν 10 ελαφριούς τραυματισμούς πολιτών που έσπευδαν σε καταφύγια.

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού παρεισφρήσει στην ισραηλινή επικράτεια», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram λίγο μετά τις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Προληπτικά, για το ενδεχόμενο να πέσουν συντρίμμια, ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς πήγαιναν σε καταφύγια.

«Για 5η φορά μέσα σε μια εβδομάδα, εκατομμύρια Ισραηλινοί κλήθηκαν να πάνε στα καταφύγια επειδή οι τρομοκράτες Χούθι στην Υεμένη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση», τόνισε κατόπιν ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

